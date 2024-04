Centro donna, incontri e iniziative sulla parità di genere

All’interno del Centro Donna proseguono gli incontri organizzati da "Il Circolo delle Donne" assieme all’assessorato alle Pari opportunità del comune di Cesenatico., per affrontare i temi relativi alla parità di genere, per prevenire qualsiasi forma di abuso e maltrattamento. Tutti gli incontri si tengono nella sede in via Cesare Battisti 11 e sono aperti alle donne di tutte le età. Il prossimo è in calendario il 16 aprile, dalle 18 alle 19.30, quando l’avvocato Daniela Casali introdurrà il tema "Conto su di me" per aiutare a riconoscere la violenza economica, attuata purtroppo da molti uomini per non rendere libere le donne.