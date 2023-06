Centro estivo annullato a Cesena per educatore gay, la Diocesi: "Nessuna discriminazione"

Cesena, 21 giugno 2023 – Inadatto per fare l’educatore di un centro estivo per via di una foto pubblicata sui social. La foto è quella di un bacio tra un ragazzo e il suo compagno, una foto che potrebbe essere stata la causa della fine di un rapporto di lavoro. Un gesto comune tra le persone che si amano, ma giudicato non adeguato per svolgere il ruolo di educatore di un centro estivo di una parrocchia. Il giovane, a causa del suo orientamento sessuale, pare non sia stato ritenuto idoneo come educatore delle giovani generazioni e il centro estivo, programmato per l’estate, è improvvisamente stato annullato. Tutto era pronto al centro estivo della parrocchia di San Mauro. I bambini si erano iscritti, i giochi e le attività erano state programmate, i genitori avevano prenotato il posto per i propri figli, così come avevano fatto negli anni precedenti. Su Facebook il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca ha preso le distanze dall’accaduto. "Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle nostre spalle – ha detto – e che episodi di discriminazione come questo, inaccettabili, fossero estranei alla nostra città. Evidentemente mi sbagliavo".

Le attività della parrocchia sarebbero dovute partire a breve, guidate da educatori in parte giovanissimi e altri appena maggiorenni. Ma dopo la pubblicazione della foto del ragazzo, il centro parrocchiale ha ritenuto che fosse meglio se il giovane si dedicasse solamente all’attività di organizzazione del centro estivo senza svolgere direttamente il ruolo di educatore dei bambini iscritti. Da qui la decisione del ragazzo di rinunciare all’incarico e, dato che era tra i pochi maggiorenni, non c’era più possibilità di far partire il centro estivo venendo meno un responsabile. I genitori dei bambini iscritti si sono ritrovati improvvisamente senza un luogo dove lasciare i figli mentre si trovavano al lavoro, un posto all’aperto con giochi e attrezzature ben funzionante e con un riparo al chiuso in caso di pioggia.

La Diocesi di Cesena-Sarsina ha commentato l’accaduto. "Spiace e rattrista. Con questi sentimenti la Diocesi di Cesena-Sarsina intende offrire, nella complessità della vicenda, un chiarimento circa quanto avvenuto nel centro estivo parrocchiale – spiega la Diocesi –. Spiace per la sofferenza arrecata a quanti sono stati coinvolti in maniera diretta e per quella portata alla comunità. Sul fatto specifico, la Diocesi precisa che a nessuno è stata impedita l’organizzazione del Centro estivo. Questione diversa è il mandato educativo chiamato a trasmettere i valori cristiani". "Il tema è molto delicato – continua la Diocesi - e quanto accaduto non riguarda un giudizio sui singoli o una discriminazione sui diritti. Proprio in questi anni e in questi mesi la Chiesa con il Sinodo si interroga su come andare incontro alle persone che si sentono escluse dalla comunità in ragione della loro affettività e sessualità. Resta ferma la disponibilità del Vescovo a incontrare le persone nel rispetto delle loro scelte di vita. La Chiesa di Cesena-Sarsina è una casa aperta e accogliente verso tutti".