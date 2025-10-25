"Centro in balìa degli ubriachi"

"Centro storico: dopo un anno e mezzo e i precedenti dieci, da questa amministrazione nessun progetto, nessun miglioramento, tanta insicurezza. Solo propaganda e tanti errori". A Savignano sul Rubicone i consiglieri comunali della lista civica ’Coraggio Savignano Cambia’ Andrea Palermo e Chiara Magnani continuano a segnalare l’allarme vivibilità nel centro storico e continuano: "Siamo preoccupati. Veniamo contattati giornalmente da cittadini preoccupati della situazione che si vive in città, in particolare in centro storico. Riteniamo che la situazione di sicurezza, vivibilità e ordine pubblico a Savignano sia divenuta preoccupante. In particolare nelle ore serali ci sono personaggi equivoci e ubriachi che seminano panico e terrore allontanando i cittadini che sono sempre più preoccupati della difficile situazione. Ci sono persone che bivaccano indisturbate molestando cittadini e clienti, da piazza Borghesi, lasciata desolatamente vuota, proseguendo nel resto delle vie che rimangono per parecchie ore ostaggio degli stessi individui. Addirittura veniamo informati che spesso si arriva ad uno scontro fisico fra queste persone e addirittura ci va di mezzo anche chi è di passaggio. Ci sono anche molte segnalazioni di danneggiamento di arredi e strutture".

Continuano Andrea Palermo e Chiara Magnani: "Anche di giorno ci sono alcuni soggetti che dall’alba continuano indisturbati a consumare alcolici sotto gli occhi di tutti, davanti ai bar, alle attività commerciali e ai passanti. Il periodo generale non è favorevole e abbinato a questa situazione porta le attività commerciali ad essere sempre più in difficoltà. E’sotto gli occhi di tutti la desertificazione dei bar: il bar Portico chiuso ormai da qualche anno come pure lo storico bar Commercio, da qualche mese ha chiuso anche un altro storico bar Lo Sport. Quest’estate anche il Retrogusto ha preferito chiudere per riaprire a settembre. Oltre ai bar sono tante le serrande chiuse che contribuiscono a creare degrado e difficoltà. Fortunatamente la parte ristorazione, grazie alla professionalità e qualità dei prodotti, resiste anche se molti dei loro clienti lamentano l’insicurezza una volta fuori dai locali".

Poi dicono che è ora che questa amministrazione prenda seri provvedimenti e faccia qualcosa di concreto per cambiare questa deriva che ha preso il centro storico e che qualche evento estivo non basta, ci vuole un progetto serio a lungo termine e azioni concrete da subito. Poi concludono: "Crediamo sia ancora possibile pretendere qualcosa di meglio, che sia doveroso per ogni genitore pretendere altro, che ogni esercente abbia il diritto di lavorare sicuro, che ogni ragazza o ragazzo possa pretendere di poter stare sereno se frequenta la città".