"Centro in crisi e la giunta non fa nulla"

Italia Viva Cesena raccoglie e sostiene la protesta delle associazioni di categoria che puntano il dito sul problema sempre più grave ed evidente della crisi delle attività commerciali del centro storico. "La chiusura di un importante firma - afferma Tommaso Pirini, neoeletto presidente provinciale - non è che l’ennesima conferma della grave situazione in cui versano le attività e del declino del nostro centro storico. Le cause sono molteplici: affitti insostenibili, parcheggi e politiche per la mobilità insufficienti rendono difficile l’accesso al centro, ma ancor più grave è l’assenza di visione futura dell’amministrazione comunale nella risoluzione di questi drammatici aspetti. La decisione dell’amministrazione di non organizzare alcun evento a di Capodanno suona come un’ulteriore e grave mancanza di sensibilità nei confronti degli esercenti, lasciati soli di fronte all’eventuale predisposizione di iniziative".