Centro ‘invaso’ da 500 studenti. Primo giorno a palazzo Marinelli

Primo giorno di scuola a palazzo Mazzini Marinelli. Ieri mattina il grande complesso monumentale che si affaccia sulle vie Chiaramonti e Saffi e che in futuro dovrebbe ospitare la ‘casa della musica’ cesenate, è tornato a popolarsi di studenti, insegnanti e collaboratori scolastici (circa 500 persone). Dopo aver ospitato negli anni una scuola elementare e l’Università, ora la struttura è infatti la nuova (e temporanea) sede degli studenti della scuola media di viale della Resistenza, interessata dai lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica del valore complessivo di 2.890.000,00 euro, di cui 990 mila euro del Pnrr e 1.600.000 euro del Comune. L’opera di restyling dovrebbe durare un anno solare, concludendosi dunque nel gennaio del 2025. In questo lasso di tempo gli studenti (sono 440 quelli coinvolti) verranno dirottati in questa soluzione provvisoria. Gli spazi sono in effetti ampi, anche se raggiungere il cuore della città (in zona a traffico limitato) non è semplice. Per questo l’amministrazione comunale ha istituito un servizio di navette che dall’Ippodromo accompagnano i ragazzi fino in centro. Col ritorno compreso. In questo caso però ragazze e ragazzi per risalire sui bus devono raggiungere la zona di via Angeloni, attraversando via Finali. Ieri gli attraversamenti più a rischio erano presidiati dalla polizia locale, oltre che dai volontari Auser. A monitorare la situazione sono intervenuti anche il sindaco Enzo Lattuca, gli assessori alla mobilità e ai lavori pubblici Francesca Lucchi e Christian Castorri e il dirigente scolastico Donato Tinelli. "Questa prima giornata è andata più che bene – ha commentato Lattuca – Particolare merito va riconosciuto agli studenti che, sostenuti dalle famiglie, hanno saputo accogliere responsabilmente questa nuova organizzazione. Parallelamente all’avvio delle lezioni a palazzo Mazzini Marinelli, procede il cantiere negli spazi della scuola ‘Viale della Resistenza’. Al loro ritorno infatti gli studenti troveranno un edificio rinnovato e maggiormente performante dal punto di vista sismico ed energetico. Nel frattempo auguriamo loro una buona continuazione di anno scolastico restando a disposizione di insegnanti e genitori, confermando il dialogo intercorso in questi mesi propedeutici al trasferimento".