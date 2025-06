Centro libero dalle auto per l’estate di Sarsina

A Sarsina fino al 7 settembre prossimo sarà in vigore l’isola pedonale estiva nel centro storico. In concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico, Sarsina dà ufficialmente il via alla chiusura al traffico nelle ore serali (dopo le ore 20) e nei giorni festivi al cuore della città plautina, trasformandosi in uno spazio sicuro e accogliente per famiglie, bambini e visitatori. Ciò offrirà di vivere il centro in tranquillità, tra passeggiate, eventi all’aperto e socialità, in un ambiente protetto e senza automobili. Un’occasione speciale soprattutto per i più piccoli, che potranno muoversi e giocare liberamente in totale sicurezza, proprio a ridosso dell’inizio delle vacanze estive.

Gli orari della pedonalizzazione sono stati studiati per conciliarne i benefici con le esigenze delle attività economiche locali. Grazie all’impiego di un moderno sistema di dissuasori mobili, infatti, la chiusura al traffico avviene solo nelle fasce orarie in cui non si compromette il regolare svolgimento delle attività commerciali, garantendo un equilibrio tra vivibilità urbana e vitalità economica e consentendo alle attività di somministrazione di utilizzare lo spazio pubblico.

Questi gli orari dell’isola pedonale: in Piazza Plauto (feriali: dalle ore 20 alle ore 02; festivi: dalle ore 13 alle ore 02) in Via Cesio Sabino (feriali: dalle ore 19 alle ore 02; festivi: dalle ore 12 alle ore 02). L’Amministrazione Comunale sarsinate invita tutti a partecipare a questa iniziativa tesa a valorizzare il centro storico e promuovere uno stile di vita più sostenibile, all’insegna della sicurezza, del benessere e della condivisione.

Edoardo Turci