Centro, mancano posti auto per i residenti

"Credetemi – prosegue il nostro lettore non è una polemica politica ma l’amministrazione comunale deve pensare ai problemi concreti di noi cittadini. Il posto per l’auto non è un lusso. E’ un’esigenza per chi lavora e per chi vuole venire in centro sostenendo così la rete commerciale e artigianale".

Caro lettore, giriamo le sue riflessioni e le sue richieste agli amministratori comunali, che comunque crediamo le abbiano ben presenti. Siamo nella parte finale della legislatura e la direzione sembra chiara: meno spazio per le auto in centro, più spazio alla mobilità alternativa (che questo venga fatto in maniera efficiente è un altro paio di maniche). Punti che peraltro erano indicati nel programma elettorale del centrosinistra. Manca, è vero, un parcheggio a servizio del centro storico. Temiamo che se ne riparlerà solo in campagna elettorale. L’ipotesi che l’operazione Sacro Cuore – demandata dal Comune ai soli privati – possa avviarsi, pare per il momento difficile. Infine lei dice che non vuole buttarla in politica: fa bene perché i progetti ’bike to work’ e ‘bicipolitana’ sono adottati in pompa magna anche a Forlì, governata dal centrodestra. Lì, è vero, è possibile parcheggiare quasi a ridosso della statua di Saffi. Ma i forlivesi si lamentano comunque che mancano parcheggi in centro!

