Centro per le famiglie, incontri sull’alimentazione

Al Centro per le famiglie di Cesena (via Ancona 310) si svolge un ciclo di iniziative gratuite rivolte ai neogenitori e ai bambini sui temi della salute e dell’alimentazione. Il primo appuntamento con ‘Cucinare in famiglia’ si terrà mercoledì 25 luglio, alle ore 15.30, e sarà coordinato dai dietisti Giuseppe Rivieccio e Melissa Pasini, entrambi medici dell’Ausl della Romagna.

Nel corso del laboratorio si parlerà di salute e alimentazione partendo da quelle che sono le tradizioni romagnole e rivisitando i piatti della cucina italiana. Mercoledì 2 agosto, dalle ore 9 alle ore 12, e venerdì 4 agosto, dalle ore 9 alle ore 12, nuove occasioni di cucina con le ricette dello chef Moreno Mariani di Camst.

Non solo sapori. Martedì 18 luglio, dalle ore 17, genitori e bambini di età compresa dai 5 agli 8 anni, potranno prendere parte a un laboratorio caratterizzato da attività di gioco che consentiranno ai partecipanti di esplorare le caratteristiche dei materiali, quali argilla e gesso, attraverso l’uso delle mani.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Centro per le famiglie in via Ancona 310.

Per poter partecipare e per richiedere ulteriori informazioni è necessario contattare il numero 0547 333611 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13:00 oppure scrivendo a [email protected]