Centro per l’impiego, ecco la nuova sede

Lunedì sarà inaugurata la nuova sede del centro per l’Impiego di Savignano sul Rubicone che interessa tutti i comuni dell’Unione Rubicone e Mare, sita dove ci sono già i locali dell’Inps e della Polizia Locale in piazza Giovanni XXIII. Il taglio del nastro arriva dopo un percorso di acquisizione da parte del Comune di nuovi spazi più ampi e idonei ad accogliere gli sportelli dedicati a chi cerca occupazione. Gli uffici sono situati al piano terra e al primo piano dei civici 10 e 12 che si affacciano su piazza Giovanni XXIII, l’investimento complessivo è di 652.736,74 euro di cui 560.048,12, pari all’85,80 per cento, ricevuti dall’Agenzia regionale per l’impiego.

Il Centro per l’impiego offre informazione e accoglienza, supporto negli adempimenti amministrativi tra i quali la convalida della Did (dichiarazione di disponibilità al lavoro), orientamento professionale, consulenza sulla mobilità professionale in Europa, consulenza e accompagnamento al lavoro autonomo e all’avvio di impresa; collocamento per le persone disabili e appartenenti alle categorie protette. L’ufficio offre servizi anche per le imprese, tra i quali supporto alla ricerca di personale, consulenza sul collocamento mirato e per l’attivazione di tirocini formativi. La giornata inaugurale avrà inizio alle 10 con il ritrovo nella Sala Galeffi al secondo piano del palazzo municipale. Interverranno il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini, Paola Cicognani direttrice dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Andrea Antonelli coordinatore Area Lavoro Unione Rubicone e Mare e Vincenzo Colla Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione e Relazioni Internazionali. Al termine si procederà al taglio del nastro presso la sede del Centro per l’impiego in piazza Giovanni XXIII.

Ermanno Pasolini