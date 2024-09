Centro San Giacomo, incontro con il professor. Marcello Fidanzio

Domani sera al Centro San Giacomo di Cesenatico, in via Giordano Bruno, accanto alla chiesa affacciata sul porto, il professor Marcello Fidanzio, docente della facoltà di Teologia di Lugano dell’Università della Svizzera italiana, terrà un incontro sul tema "Se ti dimentico, Gerusalemme...", alla scuola dei Salmi tra poesia e archeologia. Alle 18.45 si terrà una riflessione sui salmi 137 e 87, e alle 21 sui salmi 87 e 122. Fra le due conferenze, per chi lo desidera, cena a buffet su prenotazione (3466987444), al costo di 10 euro a persona.