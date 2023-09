Centro Sociale a Mercato Saraceno: L'ex Discoteca Maverik si Rifunzionalizza

Il Comune di Mercato Saraceno ha disposto un avviso publbico per la realizzazione di attività e di interventi innovativi da realizzare attraverso un percorso di co-progettazione per la rifunzionalizzazione e gestione degli spazi degli spazi recuperati della ex discoteca Maverik a Monte Castello (nella foto).

Gli interessati a partecipare possono presentare entro il 30 settembre le proposte progettuali di attività finalizzate al riuso temporaneo dell’ex Maverik, con lo scopo di attivare un processo di rifunzionalizzazione dello spazio dismesso attraverso pratiche di uso temporaneo, per accogliere nuove attività a valore collettivo -culturali, ricreative ed educative- nonché sperimentare e valutare nuovi servizi, anche informali, utili alla comunità locale. L’avviso è rivolto ai soggetti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore con il quale o i quali, al termine della fase di co-progettazione, l’ente sottoscriverà la convenzione, il cui schema-tipo è stato approvato nella seduta del consiglio comunale del 31 luglio scorso.

La storica discoteca ’Maverik’ è chiusa da molto tempo e per anni è stato luogo di aggregazione dei giovani. Alla sua rifunzionalizzazione si sta lavorando da tempo e il locale diventerà luogo di aggregazione e di attività sociali per gli abitanti del territorio. In passato anche i cittadini mercatesi sono stati consultati sulla funzione da assegnare e l’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare uno spazio civico dove proporre diverse attività".