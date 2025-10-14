Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

14 ott 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
Centro sociale, biblioteca rinnovata e ampliata

Salucci: "Non solo scaffali e libri, ma un luogo d’inontro per tutti".

Marcello Salucci, presidente di Cesenatico Insime

Il centro sociale Cesenatico Insieme presenta una rinnovata biblioteca dell’Associazione, uno spazio pensato per coltivare la curiosità, la memoria e il piacere di leggere a ogni età. "Questa biblioteca _ spiega Marcello Salucci _, non vuole essere solo una serie di scaffali di libri ben ordinati, ma un punto di ritrovo, dove le parole diventano dialogo e la lettura si trasforma in esperienza condivisa. I soci dell’associazione che si sono succeduti nel tempo apportando interventi migliorativi, hanno permesso di creare un luogo d’incontro, un posto dove ogni libro è una porta aperta sul mondo e ogni lettore può condividere emozioni, ricordi e pensieri". Il patrimonio librario si compone di romanzi, biografie, poesie, libri di storia locale e testi pratici per la vita quotidiana. Chi ama leggere potrà scoprire nuovi autori e chi non legge da tempo potrà riscoprire il piacere di farlo insieme agli altri. Saranno anche organizzati dei gruppi di lettura, scambi di libri e laboratori autobiografici, perché leggere è anche un modo per raccontarsi. La biblioteca è situata nella sede del centro sociale in viale Torino. Qui Margherita Di Iorio e Petra Bublitz aspettano i lettori il mercoledì dalle 9 a mezzogiorno, anche per raccogliere suggerimenti utili a sperimentare nuove esperienze. info allo 0547 672922 e al 342 8318842.

Giacomo Mascellani

