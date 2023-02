Centro sociale, Otello Guidi ancora al timone

di Giacomo Mascellani

Otello Guidi è stato confermato presidente del centro sociale ’Cesenatico Insieme’, l’importante associazione di volontariato con sede in viale Torino, che organizza iniziative ludiche e corsi, garantisce servizi per le fasce deboli e gli anziani, sostiene l’Università per gli adulti e gestisce la Casa colonica del Parco di Levante, il cui punto di ristoro è il motore che muove tante iniziative benefiche e di rilevanza sociale. Insieme a Guidi, tiene le fila dell’associazione un nuovo direttivo formato dal vicepresidente Christian Magnani che fa il suo esordio, i consiglieri Franco Battiato, Marco Chiappini, Terzo Gusella, Massimo Magnani e Daniele Mambelli.

’Cesenatico Insieme’ organizza corsi di ginnastica, importanti per mantenere il benessere e smaltire i chili di troppo, che sono articolati in ginnastica dolce, posturale, hatha yoga, pilates, nuoto e ginnastica dolce in acqua. I corsi di ballo considerati un vero e proprio toccasana per la salute fisica e mentale, distinti in balli di gruppo, ballo liscio, boogie woogie e zumba fitness, i corsi di lingua inglese, i corsi di ginnastica della memoria e i corsi di pittura, che sono importanti, oltre per affinare un’arte, anche per migliorare la concentrazione, stimolare entrambi gli emisferi del cervello, aumentare l’autostima, scoprire il proprio io, scacciare l’ansia e migliorare i movimenti delle mani. A queste iniziative ludiche e centrate sul benessere, se ne aggiungono parecchie finalizzate ad aiutare le persone meno abbienti, con l’associazione che offre aiuti concreti e un servizio di trasporto gratuito in cliniche ed ospedali, per coloro che non hanno parenti in grado di farlo. "Tutte le attività sono riprese a pieno ritmo e stiamo vivendo una stagione invernale importante anche come partecipazione - dice Guidi - , gli iscritti sono 680, in netto recupero dopo la pandemia, ed in questi giorni c’è una buona affluenza per il rinnovo delle tessere, il cui costo è rimasto invariato (appena 12 euro), e dà diritto a molti servizi gratuiti e iscrizioni molto contenute ai corsi. Le attività invernali proseguiranno sino a metà aprile, quando poi apriremo la Casa colonica e il punto di ristoro nel Parco di Levante, dove tornerà la Festa di Primavera con musica ed eventi".

La Casa colonica, il ristorante, il bar e la sala da ballo, sono gestiti dalla società Vivere il Parco interamente controllata da ’Cesenatico Insieme’. Il nuovo consiglio direttivo del centro si è riunito per proporre il nuovo cda di Vivere il Parco’ che era in scadenza e quello nuovo risulta composto dal presidente Antonietta Trinetta, dal vicepresidente Otello Guidi e dai consiglieri Marco Chiappini, Franco Battiato e Christian Magnani.