Centro sportivo comunale, si cerca il nuovo gestore

di Gilberto Mosconi

Il gestore associazione Sport Insieme ha dato disdetta della convezione per la gestione del Centro sportivo comunale in località Vigne, a Bagno nord. Lo ha reso noto il sindaco Marco Baccini "Questa settimana – informa Baccini – pubblicheremo un bando di gara per una nuova concessione degli spazi che ne fanno parte. L’8 marzo abbiamo ricevuto la disdetta da parte degli attuali gestori, che ci comunicavano di cessare la gestione del centro a partire dal 1° giugno, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza in vigore".

"Si è trattato di una decisione, certamente rispettabile, che dimostra ancora una volta le difficoltà di gestione del Centro e - prosegue Baccini – che ci ha posto nell’urgenza di organizzare una nuova procedura di affidamento. Abbiamo già approvato in consiglio comunale gli indirizzi sui quali si fonderà il prossimo bando di gara pubblico.

Il periodo di concessione sarà fissato in 20 anni". Il canone annuo sarà di 20.400 euro. Gli interventi di riqualificazione dovranno essere coerenti con il progetto già approvato dal Comune nel 2022, per il quale l’aministrazione continua a ricercare canali di finanziamento, in particolar modo per la riapertura della piscina, che per ora non è oggetto di gestione del bando causa gli eccessivi costi che richiederebbe,o. Le tariffe di esercizio per le varie attività saranno controllate ed approvate dal Comune, al fine di garantire il carattere sociale dei servizi a favore dei residenti".

"Queste condizioni – è fiducioso Baccini – sono utili stimolare un nuovo interesse alla gestione del Centro".