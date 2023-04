Centro sportivo, festa per l’accordo

Una festa per suggellare l’accordo raggiunto e per raccogliere fondi. La parrocchia di San Giovanni Bono, la Nuova Virtus Cesena e il Comitato dei Genitori dei giovani atleti gialloneri ieri hanno diffuso una nota per annunciare di aver trovato la strada per sigillare la cooperazione tra le parti, per il presente e soprattutto il futuro del centro sportivo di Ponte Abbadesse. "Grazie alla preziosa intermediazione e all’intervento del sindaco di Cesena - si legge - si potranno sviluppare sempre di più le attività sportive e ricreative che vengono svolte nel centro sportivo ‘Elio Maraldi’, che anche nei prossimi anni continuerà a essere un punto di ritrovo per gli amanti dello sport, giovani e meno giovani che siano". Per celebrare l’accordo raggiunto dopo mesi di trattative, anche muso contro muso che a cavallo dell’anno nuovo avevano visto la società sportiva organizzare un’assemblea pubblica per andare alla ricerca di una soluzione che scongiurasse il rischio di dover abbandonare l’area nella quale gravita da anni, l’8 giugno verrà organizzata una giornata di festeggiamenti ricca iniziative. Già da ora infatti il calendario è ricchissimo: si partirà con ‘Io corro con Simone’, memorial Simone e Renato Grassi, una camminata ludico motoria panoramica non competitiva, su percorsi di 5 e 10 chilometri organizzata in concomitanza del decimo anniversario dalla Fondazione dell’Associazione Simone Grassi. Ci saranno poi tornei di calcio e basket divisi per categoria e aperti alle squadre e agli amici della Nuova Virtus Cesena, mentre a chiudere il cerchio sarà lo spuntino romagnolo messo in tavola per gli oltre 700 sportivi che attualmente gravitano intorno al centro e per tutti i cesenati che vorranno partecipare. La festa sarà anche l’occasione per iniziare la raccolta fondi che verrà presentata nel corso della serata, al fine di far fronte alle ingenti spese di mantenimento del centro e delle attrezzature, per rendere questo spazio ancor meglio fruibile dalla comunità e da chi ne porterà avanti la tradizione sportiva e ricreativa.