Centro sportivo ’Versari’ lavori per 425mila euro

di Edoardo Turci

Nell’ultimo scorcio di legislatura l’Amministrazione comunale di Sarsina mette a segno un ulteriore colpo ottenendo 425mila euro per la riqualificazione del centro sportivo ’Versari’. "Sono risorse di Pnrr – commentano soddisfatti il sindaco della città plautina Enrico Cangini ed il suo vice Gianluca Suzzi - ottenuti attraverso l’Atuss (Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile) che si avvale di fondi europei per cambiare il profilo delle città, più verdi e digitali, ovvero una nuova strategia delle aree urbane".

Il centro sportivo ’Versari’ attendeva da tempo una riqualificazione nella parte della piscina. "Finalmente – dice Cangini - siamo riusciti a reperire le risorse per fare l’intervento. Il prossimo sarà quello di realizzare il progetto esecutivo sul quale coinvolgeremo l’associazione Polis il circolo di Sarsina ed i cittadini per un confronto sull’idea di realizzare dei campi di padel con una piscina di dimensioni molto più piccola e spazi ricreativi e di palestra all’aperto. Interventi che si potranno realizzare a stralci. La compartecipazione finanziaria sarà di 70mila euro a carico del Comune, mentre 350mila euro saranno di contributo esterno. Il finanziamento consentirà di effettuare i lavori nel prossimo anno. Penso sia un’ottima notizia per i tanti appassionati di sport, a dimostrazione che anche un Comune non di grandi dimensioni, con buona volontà, può competere ad alto livello nei progetti, nei bandi e finanziamenti pubblici nazionali ed europei".