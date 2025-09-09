Centro sportivo Villachiaviche. Gestione per cinque anni alla Polisportiva Rumagna

La Polisportiva Rumagna Associazione sportiva dilettantistica gestirà per i prossimi cinque anni il centro sportivo di Villachiaviche. E’ stata aggiudicata infatti la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo, da parte della Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, tramite procedura aperta con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

La concessione, che avrà una durata di 60 mesi, pari a 5 anni, a decorrere dal 1° settembre, riguarda la gestione di una struttura sportiva polivalente, destinata principalmente ad attività, iniziative e manifestazioni di carattere sportivo, a beneficio della comunità locale e delle associazioni del territorio.

L’amministrazione comunale dichiara in una nota che "l’obiettivo di questo affidamento alla Polisportiva Rumagna è di garantire la qualità della gestione dell’impianto sportivo progettato e realizzato dal Comune con lo scopo di farlo diventare un punto di riferimento per la pratica sportiva e la socialità del quartiere. L’utilizzo dell’impianto infatti dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di massima accessibilità. In conformità alla sua destinazione d’uso, gli spazi dovranno essere assegnati secondo il seguente ordine di priorità: attività sportiva relativa a discipline compatibili con la struttura e le caratteristiche dell’impianto, di alto livello e non (allenamenti, competizioni, campionati); eventi, manifestazioni e performance sportive".