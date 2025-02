Centro storico, appoggio del Pri alle scelte della giunta

Pieno appoggio del Pri alla politica dell’amministrazione comunale sul centro storico. Anche per quanto riguarda l’aumento delle tariffe: "Non sarà certo l’aumento di alcune tariffe, stagnanti da più lustri in certi casi, a far perdere la fiducia che gli elettori avevano nella coalizione fino a pochi mesi fa. La valutazione dell’ operato dell’amministrazione dovrà esserci e dovrà essere critico ma non potrà dipendere da una manovra di bilancio, soppesata a dovere, quanto più dallo sviluppo dei servizi i cui costi sono aumentati".

I repubblicani assicurano comprensione per i problemi e i disagi dei residenti in centro, attendosi un miglioramento della situazione. Si dicono soddisfatti dell’inaugurazione del nuovo parcheggio adiacente al Sacro Cuore, "giustamente intitolato a chi alla città di Cesena e al suo centro ha donato un’intera vita, Mario Guidazzi. Ma 60 nuovi posteggi, per quanto in una posizione strategica per l’accesso al centro, non possono certo bastare".

Siamo molto soddisfatti del mantenimento da parte del sindaco della parola data riguardo a questo progetto (le cui stime garantiscono al Comune di Cesena un rientro del 180% in 20 anni) ma è ora che, grazie a questoimportante nuovo apporto, si inizi a rivedere il nostro piano per la sosta rimanendo consapevoli della struttura antica della nostra città, che non si presterà a questo scopo".

"La prima pietra è stata posta – conclude il Pri cesenate – All’amministrazione non resta che continuare su questa strada mantenendo le promesse che, anche implicitamente con questi aumenti tariffari, sono appena state avanzate".