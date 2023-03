Centro storico, avanzano i lavori nei vicoli principali

di Ermanno Pasolini

Proseguono celermente i lavori di riqualificazione che vedranno tornare all’antico splendore le traverse via Zanotti, via Guidoni, vicolo del Voltone e vicolo Montesi, nel cuore del nucleo più storico del centro cittadino; in pratica nel lato a mare dell’originale tracciato della via Emilia costruita oltre 2.212 anni fa. Il tutto però a piccoli blocchi per creare meno disagi possibili alle varie attività del centro storico, senza che nessuna sia costretta a chiudere anche solo temporaneamente. Finora tutto è andato avanti regolarmente, con i titolari delle varie attività contenti di vedere valorizzata fra qualche mese l’area storica della città. L’intervento di riqualificazione dei vicoli fa parte del progetto di valorizzazione del centro storico cittadino voluto dall’Amministrazione comunale.

La spesa di questo III stralcio è di 275mila euro. Il processo di riqualificazione interessa una parte del nucleo più antico della città posto a nord della via Vendemini, dove era insediato il vecchio castello ’Cittadella di Albornoz’. In particolare sono oggetto di intervento vicolo del Voltone con i lavori già iniziati e vicolo Montesi, che partono entrambi dall’asse principale che attraversa il centro, l’antico e originario tracciato della via Emilia, oggi corso Vendemini, per collegarsi a piazza Gori e piazza del Torricino, via Zanotti e via Guidoni che si sviluppano parallelamente al corso, collegando piazza del Torricino a via Mura che costeggia il Rubicone.

L’intervento di riqualificazione della pavimentazione verrà eseguito dopo la bonifica e la ricostruzione delle reti di acqua, gas e fognatura che vengono effettuati da Hera in accordo con l’Amministrazione comunale. I lavori dureranno fino all’estate prossima.

Ha detto Stefania Morara assessore ai lavori pubblici: "Vista la complessità delle opere e la delicatezza dell’area di intervento, trattandosi di aree afferenti il nucleo più storico della città, questo cantiere vede coinvolta anche la Soprintendenza archeologica e a fronte di eventuali ritrovamenti i lavori potranno protrarsi anche più a lungo. Abbiamo chiesto ai cittadini la comprensione per il disagio che inevitabilmente ogni cantiere porta con sé. Ne varrà la pena perché stiamo mettendo mano a una zona pregiata della nostra città e il risultato sicuramente ricompenserà noi, i cittadini e le attività interessate dalla zona degli storici vicoli".

Ha detto il sindaco Filippo Giovannini: "Andiamo avanti a valorizzare la nostra Savignano. Passeggiando in queste strade del centro si tocca con mano la storia e si riscoprono angoli di bellezza da godere e da mostrare a chi ancora non li conosce dal Rubicone, al ponte romano, all’imponente statua di Giulio Cesare".