Centro storico di Sogliano . Via alla rigenerazione

A Sogliano, presentati i prossimi passi per la rigenerazione del centro storico. Dice la sindaca Tania Bocchini: "Entro la primavera del 2025, sarà completata la nuova sede di Sogliano Ambiente, che offrirà 50 nuovi parcheggi pubblici al centro storico, dotati di quattro colonnine di ricarica elettrica. A seguire il Comune affiderà l’appalto per la riqualificazione di via Ricci, un intervento richiesto da tempo dai residenti per la sistemazione dei sottoservizi, l’interramento della linea elettrica pubblica, la riorganizzazione dei parcheggi e del percorso pedonale, la posa di un nuovo manto stradale e la sostituzione degli alberi". Sulla sicurezza: "Un altro importante progetto riguarda il consolidamento della presenza dell’Arma dei Carabinieri nel territorio. Entro la fine dell’anno, i locali al piano primo del Palazzo Ex Maestre Pie saranno liberati e completati, consentendo di ampliare gli uffici e le aree private per i militari residenti in caserma. Per l’arredo urbano l’installazione della scultura di Ilario Fioravanti in via XX Settembre e l’opera di arte urbana nella scalinata del Busotto, rappresentano i primi tasselli di questo progetto. L’installazione collocata in Piazza della Repubblica, ospiterà un’opera di Fioravanti e il totem multimediale collegato alla app Visit Sogliano che introduce il comune nella rete degli uffici turistici regionali come Iat digitale". Altri lavori per il 2025: "La conversione di Palazzo Nardini in una residenza storica e una nuova area camper in via Ugo al Malfa. Palazzo Marcosanti Ripa ospiterà al piano terra il polo sanitario con l’accorpamento dei servizi; alla ex scuola Pascoli la biblioteca, lo sportello digitale e la futura Casa dei Talenti".

Ermanno Pasolini