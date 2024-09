Centro storico, Donati presidente

A Savignano si sono tenute le elezioni dei membri della nuova consulta del centro storico. All’unanimità è stato eletto presidente Fabio Donati, 61anni, commerciante, da molti anni impegnato in associazioni di volontariato, consigliere del Centro diritti del Malato e cofondatore dell’associazione commercianti centro storico dove ha ricoperto la carica di vicepresidente. Ha detto Fabio Donati: "Ho sempre avuto a cuore il quartiere del centro storico dove sono nato e nel quale abito. Credo che le consulte siano organismi molto importante per il comune di Savignano, in quanto rappresentano un collegamento indispensabile tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Come consulta ci impegneremo ad ascoltare e interpellare tutti i cittadini e le associazioni che hanno proposte e consigli per la nostra città, cercando di avere un dialogo aperto con l’amministrazione per un proficuo aiuto nella gestione del centro".