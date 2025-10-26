Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Cesena
Centro storico nel degrado. Commercianti furiosi
26 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Centro storico nel degrado. Commercianti furiosi

Savignano, la denuncia degli esercenti che chiedono controlli immediati: "Il cuore della città ostaggio di ubriachi e stranieri privi di documenti".

"Il cuore della città in ostaggio da oltre un anno. Servono presidio e responsabilità". Furiosi i commercianti del centro storico di Savignano. Lanciano un appello forte e diretto alle istituzioni: "Il nostro centro è ostaggio di un gruppo ristretto di soggetti, perlopiù stranieri, privi di documenti, già segnalati e destinatari di provvedimenti di daspo urbano, che da oltre un anno stazionano quotidianamente nelle vie e nelle piazze, creando una situazione di degrado e insicurezza". Gli esercenti descrivono una realtà quotidiana difficile: "Dall’alba fino a sera queste persone se ne stanno seduti a consumare sostanze, si ubriacano, disturbano cittadini e clienti, danneggiano arredi urbani, arrivando spesso a scontrarsi tra loro o minacciando fisicamente residenti e malcapitati passanti. Tutto questo accade nel cuore della città, davanti ai bar, ai negozi, alle famiglie e ai bambini. Succede a pochi metri dalla caserma dei carabinieri e, ancora più paradossalmente, davanti alla stessa sede della Polizia locale".

A pesare, secondo l’associazione, è soprattutto l’assenza di un presidio costante delle forze dell’ordine. In più di un’occasione, spiegano i commercianti, sono stati proprio i privati cittadini a dover intervenire per difendere persone o attività "sostituendosi di fatto alle autorità".

I commercianti poi, raccontano di aver richiamato anche un collega, divenuto oramai punto di riferimento di questi soggetti, che vi acquistano quotidianamente alcol già dalle prime ore del mattino: "Un’attività del centro che vende in realtà altri tipi di beni, ma che nonostante le nostre richieste anche formali di desistere, continua a riempire il frigorifero di birre e vino destinati proprio ai soggetti noti. Un comportamento che consapevolmente con disinteresse del bene comune, contribuisce ad alimentare la situazione di degrado sotto gli occhi di tutti".

A questo si aggiunge, sottolineano, l’azione di alcune realtà caritatevoli, Caritas e parrocchia che, pur animate da buone intenzioni, continuano a fornire denaro o beni a queste persone che li spendono in alcol e sostanze. "Ciò che nasce come gesto di solidarietà finisce, purtroppo, per incentivare una spirale di dipendenza e degrado che danneggia l’intera comunità". Da qui la richiesta di un intervento immediato e deciso da parte del Comune, della Polizia locale e dei carabinieri, per restituire sicurezza e decoro al cuore della città. "Non chiediamo repressione, ma impegno concreto delle istituzioni nel far rispettare la convivenza civile e nel punire chi non vive secondo i più elementari principi di rispetto e responsabilità. Serve una presenza quotidiana, un controllo effettivo e una presa di posizione chiara. Solo così potremo restituire al centro storico la dignità e la serenità che Savignano merita".

Ermanno Pasolini

