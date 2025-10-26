Centro storico nel degrado. Commercianti furiosi

"Il cuore della città in ostaggio da oltre un anno. Servono presidio e responsabilità". Furiosi i commercianti del centro storico di Savignano. Lanciano un appello forte e diretto alle istituzioni: "Il nostro centro è ostaggio di un gruppo ristretto di soggetti, perlopiù stranieri, privi di documenti, già segnalati e destinatari di provvedimenti di daspo urbano, che da oltre un anno stazionano quotidianamente nelle vie e nelle piazze, creando una situazione di degrado e insicurezza". Gli esercenti descrivono una realtà quotidiana difficile: "Dall’alba fino a sera queste persone se ne stanno seduti a consumare sostanze, si ubriacano, disturbano cittadini e clienti, danneggiano arredi urbani, arrivando spesso a scontrarsi tra loro o minacciando fisicamente residenti e malcapitati passanti. Tutto questo accade nel cuore della città, davanti ai bar, ai negozi, alle famiglie e ai bambini. Succede a pochi metri dalla caserma dei carabinieri e, ancora più paradossalmente, davanti alla stessa sede della Polizia locale".

A pesare, secondo l’associazione, è soprattutto l’assenza di un presidio costante delle forze dell’ordine. In più di un’occasione, spiegano i commercianti, sono stati proprio i privati cittadini a dover intervenire per difendere persone o attività "sostituendosi di fatto alle autorità".

I commercianti poi, raccontano di aver richiamato anche un collega, divenuto oramai punto di riferimento di questi soggetti, che vi acquistano quotidianamente alcol già dalle prime ore del mattino: "Un’attività del centro che vende in realtà altri tipi di beni, ma che nonostante le nostre richieste anche formali di desistere, continua a riempire il frigorifero di birre e vino destinati proprio ai soggetti noti. Un comportamento che consapevolmente con disinteresse del bene comune, contribuisce ad alimentare la situazione di degrado sotto gli occhi di tutti".

A questo si aggiunge, sottolineano, l’azione di alcune realtà caritatevoli, Caritas e parrocchia che, pur animate da buone intenzioni, continuano a fornire denaro o beni a queste persone che li spendono in alcol e sostanze. "Ciò che nasce come gesto di solidarietà finisce, purtroppo, per incentivare una spirale di dipendenza e degrado che danneggia l’intera comunità". Da qui la richiesta di un intervento immediato e deciso da parte del Comune, della Polizia locale e dei carabinieri, per restituire sicurezza e decoro al cuore della città. "Non chiediamo repressione, ma impegno concreto delle istituzioni nel far rispettare la convivenza civile e nel punire chi non vive secondo i più elementari principi di rispetto e responsabilità. Serve una presenza quotidiana, un controllo effettivo e una presa di posizione chiara. Solo così potremo restituire al centro storico la dignità e la serenità che Savignano merita".

Ermanno Pasolini