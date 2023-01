"Centro storico, percorso con troppi ostacoli"

di Ermanno Pasolini

La mobilità in centro storico a Savignano sul Rubicone ha grossi problemi. Lo dice Marco Foschi capogruppo in consiglio comunale della lista civica Oltre. "Il centro storico si sviluppa lungo l’asse originario della via Emilia costruita 2.210 anni fa e si distingue per quattro diverse fra di loro: Borgo San Rocco, la cinta muraria dell’antico castello, corso Vendemini e corso Perticari. Una situazione le accomuna: la difficoltà a percorrere la strada a piedi, in bicicletta, chi ha problemi con la carrozzine, passeggini con bimbi e trolley". In particolare?

"Borgo San Rocco, ha una pavimentazione rifatta in tempi recenti e non presenta molte barriere architettoniche, il traffico è modesto anche per la scarsa presenza di attività commerciali e artigianali. Ma appena superato il ponte romano sul Rubicone e ci si inoltra in corso Vendemini ci si muove con grande difficoltà a piedi a causa della pavimentazione sconnessa, per la mancanza di marciapiedi e soprattutto per la sosta selvaggia in barba ai vari divieti".

Corso Vendemini sta ai piedi di piazza Amati.

"In questa piazza ci sono varie attività commerciali ma con il grave rischio di essere investiti perchè si riduce a un incrocio di traffico proveniente da Borgo San Rocco, da piazza Gori e da corso Perticari senza una adeguata segnaletica per la salvaguardia dei pedoni".

Proseguendo continua la marcia fra le insicurezze?

"Nel secondo tratto ci si può rifugiare sotto i portici con grandi difficoltà per le carrozzine a causa del dislivello stradale. Poi la pavimentazione in inverno quando piove, nevica o c’è il ghiaccio i rischi sono tanti e le cadute a terra pure. L’incrocio con via Battisti è ad alto rischio a causa dei parcheggi selvaggi".

Poi c’è piazza Borghesi, il cuore della città. Si salva?

"No. E’ la piazza separata dalla collegiata di Santa Lucia e da corso Perticari che presenta ulteriori criticità dovute alla mancanza di segnaletica orizzontale che consenta un attraversamento sicuro in mezzo al grande traffico quotidiano. Poi non c’è neppure un posto auto riservato a portatori di handicap".

Cosa manca ancora?

"Quello che dovrebbe essere il salotto della città è ridotto a una strada trafficatissima senza regole, con parcheggi selvaggi, senza una identità. Le amministrazioni comunali che si sono susseguite negli ultimi due decenni hanno sempre fatto lavori a spot e tanta propaganda. Sicuramente la mancanza di un progetto per rendere il centro storico sicuro e attraente è sotto gli occhi di tutti".

Cosa si aspetta?

"Non mi aspetto che possa cambiare qualcosa con questa amministrazione".