Centro storico, piano d’azione a livello europeo

Il centro storico di Cesena finisce sotto la lente europea attraverso ‘[email protected]’, progetto a cui il Comune partecipa con Parigi, Granada (Spagna), Osijek (Croazia), Amfiktyonies (Grecia), Celje (Slovenia), Fleurus (Belgio), Sligo (Irlanda), Cracovia (Polonia) e l’Associazione di comuni del quadrilatero urbano (Portogallo). Il progetto, avviato a giugno e che volgerà a termine il 31 dicembre 2025, ha un valore complessivo di 841.061.50 euro, di cui 83.850 euro sono stati assegnati a Cesena. "L’idea – spiega l’assessora comunale Francesca Lucchi – è quella di lavorare insieme agli stakeholder che a diverso livello sono coinvolti nella promozione e nell’animazione del centro città con l’obiettivo di definire un Piano di Azione Integrato per la promozione dell’attrattività della nostra città, principalmente nel centro storico, senza tralasciare i quartieri". "Al fianco delle azioni messe in campo – prosegue l’assessore Luca Ferrini – proporremo un nuovo modello che possa garantire maggiore attrattività. Per poter definire una strategia efficace abbiamo bisogno di lavorare su diverse tematiche riguardanti la mobilità, gli eventi, la promozione turistica, la valorizzazione delle piccole attività commerciali e artigianali, l’inclusione sociale, il tema abitativo e decoro degli spazi pubblici, e di confrontarci con altre realtà urbana medie e grandi".