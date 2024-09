Centrodestra doppiato

A Ravenna netta vittoria alle elezioni provinciali per la lista del centrosinistra ’Insieme per la provincia di Ravenna’. Che elegge ben 8 consiglieri su 12: sono (in ordine alfabetico) Gionata Amadei, Luca Cortesi, Luca Della Godenza, Riccardo Graziani, Sara Guardigli, Maria Gloria Natali, Valentina Palli, Andrea Vasi. Doppiata la lista di centrodestra ’Ravenna per la Romagna’, che elegge i consiglieri Francesco Martelli, Vincenzo Minardi, Gabriele Padovani, Riccardo Vicari. Graziani è stato il più votato nel centrosinistra, precede di una incollatura la Palli. Nel centrodestra Riccardo Vicari in testa, seguito a breve distanza da Gabriele Padovani. Gli aventi diritto al voto erano 291 tra sindaci e consiglieri. Sono stati 234 i votanti con un’affluenza dell’80,41%. Affluenza che è stata molto forte a Ravenna, più bassa invece a Bagnara, Casola e Sant’Agata sul Santerno.

La situazione di Ravenna è particolare. Già perché nel caso di vittoria del centrosinistra alle regionali del 17 e 18 novembre la Provincia perderebbe il suo attuale presidente, il primo cittadino di Ravenna Michele De Pascale, candidato alla presidenza dell’Emilia Romagna. Al suo posto subentrerebbe la vice presidente Valentina Palli con il ruolo di facente funzioni.

I consiglieri pertanto dovrebbero tornare al voto a breve per eleggere il nuovo presidente della Provincia. E sono in molti a ritenere che il candidato più accreditato alla presidenza della Provincia, a quel punto, sia proprio la sindaca di Russi Valentina Palli.

Il consiglio provinciale è composto, per il territorio ravennate, dal presidente della Provincia e da 12 componenti e resta in carica per due anni. La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza anchel dal consiglio provinciale.

Nella foto Valentina Palli, vicepresidente della Provincia uscente.

Giorgio Costa