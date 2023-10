Centrodestra, il fascino del civico

Nel centrodestra cesenate siamo alla stretta finale per la scelta del candidato sindaco da contrapporre a Lattuca alle comunali del 2024. La voce ufficiosa è che i partiti della coalizione abbiano concordato sul nome di Marco Casali, ex consigliere comunale di Forza Italia, ora in Fratelli d’Italia, partito egemone dopo il ridimensionamento elettorale della Lega. Ma sul finale potrebbe spuntare per l’ennesima volta un candidato civico. Si parla di un nome di prestigio, un professionista cesenate fuori dai circuiti dei partiti ma gradito a tutta l’area. L’obiettivo sarebbe quello di insidiare l’elettorato moderato più vicino agli alleati centristi di Lattuca. Anche se il peso decisivo potrebbe essere, ancora una volta in caso di ballottaggio, quello delle liste civiche.

e.che.