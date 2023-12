Centrodestra, ipotesi civico. Andrea Sirotti Gaudenzi in lizza

Il tempo in più che il centrodestra si sta prendendo per comunicare il nome del candidato sindaco sfidante di Enzo Lattuca – fermo restando che Marco Casali di Fratelli d’Italia resta l’opzione favorita – può dipendere dal fatto che su fronte civico è spuntata la possibilità di una candidatura autorevole. Un personaggio che gode di un’ottima reputazione come professionista, a livello culturale e nell’ambito del sistema delle relazioni. Si tratterebbe del cesenate Andrea Sirotti Gaudenzi, avvocato cassazionista, docente universitario e arbitro internazionale. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche, è editorialista delle riviste del gruppo Il Sole 24 Ore’. Insegnante in vari atenei, è iscritto all’Ordine forense di Forlì-Cesena come avvocato dal 1999.

Fratello di Enrico, consigliere comunale della Lega, Andrea Sirotti Gaudezi non aderisce ad alcun partito politico ed è un civico a tutti gli effetti che non disdegna di certo l’interesse per la politica ed è essere mosso dal senso di servizio a favore della sua città, ma vi sarebbe qualche impedimento personale che tuttavia potrebbe essere risolto. Una convergenza del centrodestra sulla sua candidatura potrebbe favorire il mantenimento dentro l’alleanza dei civici di Cambiamo che a più riprese negli ultimi mesi ha rimarcato che la candidatura di un civico di valore può essere più attrattiva rispetto a quella di un politico legato ai partiti. Inoltre, per il profilo, l’aplomb, l’approccio elegante e moderato, la figura di Andrea Sirotti Guadenzi potrebbe avere appeal nell’area centrista che ancora deve decidere come presentarsi alle comunali, se in autonomia, oppure cercando l’alleanza con uno dei due poli. Un punto di debolezza potrebbe scaturire proprio dall’understatement del possibile candidato in un’agone politico come la campagna lettorale in cui è richiesto che venga data battaglia anche con colpi sotto la cintola.

Resta tuttavia il fatto che su Marco Casali si registra all’interno della coalizione il favore dei partiti, a partire da FdI, dei cattolici di centrodestra e anche del consigliere comunale Enrico Castagnoli, di Cambiamo, che sembra in procinto di entrare in Fratelli Italia. Risulta che sia stato corteggiato anche Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio ed ex presidente del Cesena Fc, liberale moderato, tra i promotori con Francesco Giubilei della rassegna ’Dialoghi Malatestiani’ ritenuto un profilo di alto livello, che avrebbe tuttavia rifiutato per i molteplici impegni nei vari ambiti della rappresentanza d’impresa in seno a Confcommercio. La fumata bianca del candidato sarebbe attesa entro Natale, a meno di complicazioni.