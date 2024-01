Centrodestra, la Lega mette fretta: "Bisogna stringere sul candidato"

"È ora di stringere sui tempi per l’individuazione del candidato alla comunali per Cesena. Nel 2019 fui io e fu la Lega a individuare Andrea Rossi che portò Lattuca al ballottaggio, scelta indovinata". La Lega mette fretta alla coalizione, attraverso il segretario Lega Romagna on.Jacopo Morrone, dopo che ieri pomeriggio si è svolto l’ennesimo vertice di partiti e forze politiche di centrodestra per fare il punto sulle candidature nei venti comuni provinciali in cui si andrà al voto per le amministrative dell’8 e 9 giugno. Il prossimo è fissato per sabato, prima della presentazione della cadidata sindaca a Mercato Saraceno Ombretta Farneti

"A Cesena - afferma Morrone – con un candidato buono si può vincere. Per la Lega uno aperto a più mondi ha più possibilità di rispondere all’interesse di un ampio elettorato così come avvenne cinque anni fa, in ogni caso spetta a Fratelli d’Italia indicare il nome del candidato per Cesena e il nostro auspicio è che si proceda nel modo più tempestivo per ufficializzare il nome e avviare la campagna elettorale".

Nel vertice di ieri, si è fatto il punto sulla situazione, con le matasse più intricate da risolvere per il centrodestra nel Forlivese (undici comuni al voto, spinose le situazioni di Forlimpopoli, Galeata, Tredozio dove potrebbe essere ricandidata Simona Vietina, e Modigliana). Nei nove del Cesenate situazioni più definite.

Cesena. Marco Casali (FdI) dovrebbe essere il candidato del centrodestra, ma i tempi si sono allungati, possibile il sondaggio di una ennesima pista civica.

Borghi. A Borghi verrà ricandidato il sindaco uscente di centrodestra Silverio Zabberoni.

San Mauro Pascoli. Il candidato è Simone Pascuzzi della lista ‘San Mauro Futura’.

Savignano. Spetterà a Lorenzo Sarti, che capeggerà la lista ‘Savignano futura’ provare a conquistare il Comune.

Mercato Saraceno. Candidata Ombretta Farneti, capo dell’opposizione (lista Cambia Mercato) in consiglio comunale.

Gambettola. Il candidato sarà Denis Togni, consigliere comunale.

Per Bagno di Romagna (si sta occupando della questione l’on. Alice Buonguerrieri di FdI), Montiano e Roncofreddo partite ancora aperta, ma soluzioni non distanti.