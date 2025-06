Centrodestra, Pascuzzi non è più il capogruppo

Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2025-27, ma soprattutto la serata è stata incentrata sulle dimissioni di Simone Pascuzzi da capogruppo del centrodestra. Pascuzzi, che alle ultime elezioni si era candidato a sindaco per il centrodestra, aveva già lasciato il partito di Fratelli d’Italia. Il consiglio ha stanziato risorse per progetti di conciliazione vita lavoro con 20mila euro di cui 12mila da contributi regionali; per contributi ad associazioni di volontariato, culturali e sportive 14mila euro. Sono stati previsti anche 6mila euro per la Fiera di San Crispino in programma il 25 e 26 ottobre. Poi per la videosorveglianza cittadina 6.400 euro e per il convenzionamento dei servizi di lotta al randagismo animale e per gli interventi sanitari connessi 1.000 euro.

Tra le entrate, sono stati registrati i contributi regionali per progetti di inclusività sociale 9.360 euro e per l’attività dei centri estivi 15mila. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Con le variazioni apportate al bilancio di previsione abbiamo fornito risposte alle esigenze emerse negli ultimi mesi e abbiamo finanziato progetti a cui teniamo particolarmente, quali quelli di inclusione sociale e quelli relativi alla conciliazione degli orari di vita e lavoro. La qualità dei progetti è testimoniata anche dai finanziamenti concessi dalla Regione Emilia-Romagna. Inoltre attraverso la previsione di contributi confermiamo l’attenzione e il sostegno alle associazioni di volontariato e sociali, nonché alle iniziative di carattere sportivo".

L’assemblea ha poi approvato il regolamento che disciplina l’assegnazione di una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria agli Enti esponenziali delle confessioni religiose. Il nuovo strumento prevede forme, modalità e tempistiche tramite le quali gli enti religiosi potranno richiedere al Comune la quota spettante di oneri di urbanizzazione secondaria in relazione ad interventi edilizi di rigenerazione e riuso che interessino edifici di culto e relative pertinenze.

Il consiglio comunale ha rinnovato la convenzione con l’assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna per l’affidamento del servizio di difesa civica comunale al difensore civico regionale, per il triennio 2025/2027. E’ stata, infine, approvata la mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza ’Per San Mauro’, avente ad oggetto l’adesione alla Dichiarazione sulla fraternità umana. La dichiarazione, redatta e firmata da numerosi premi Nobel e rappresentanti di importanti istituzioni internazionali nell’ambito del World Meeting of Human Fraternity, e promossa da Anci nazionale, richiama l’attività degli amministratori pubblici ai principi di sviluppo intregrale, partecipazione giovanile, collaborazione inter-istituzionale, ascolto e dialogo.

