Centrodestra, si fa largo il commissario di FI. Tramonta Casali, il favorito è Pascarella

Si è aperto un nuovo scenario per la scelta del candidato di centrodestra antagonista di Enzo Lattuca (Pd), che gode dei favori del pronostico tenendo anche conto che usualmente gli uscenti in lizza per il secondo mandato partono da una posizione avvantaggiata. Entra in pista un nome non di secondo piano, sino ad oggi dietro le quinte: quello del neo-commissario di Forza Italia, presentato l’8 gennaio, Michele Pascarella, ex dirigente del Commissariato di Cesena in congedo e avvocato penalista (condivide lo studio con l’on. Rosaria Tassinari di FI).

È a Fratelli d’Italia che, primo partito della coalizione vincitrice alle politiche del 2022, spetta proporre il candidato a Cesena o l’ultima parola su di esso pur avendo ottenuto alle comunali del 2019 l’1,6%, e pare che non si sia stata ancora effettuata la scelta di Marco Casali come candidato sindaco, il cui spessore e la cui preparazione sono riconosciuti ed è ritenuto spendibile dal partito per più partite di rilievo. Nel 2025 si voterà anche per le Regionali.

Il supplemento di riflessione dipenderebbe anche dal ragionamento sulla convenienza o meno di un candidato esponente di FdI che, pur di peso, potrebbe risultare sconfitto alle urne e, se ciò avvenisse senza arrivare al ballottaggio, sarebbe un passo indietro rispetto al risultato del 2019..

Circola a questo proposito la notizia di un sondaggio commissionato dal Pd cesenate dal quale risulterebbe Enzo Lattuca largo vincitore al primo turno.

I sondaggi hanno naturalmente un valore relativo e il responso delle urne può essere molto diverso, ma resta il fatto che il candidato del centrodestra, chiunque esso sia, si assume il rischio di competere con un sindaco uscente non certo debole, in un comune in cui il centrosinistra è al governo dal 1970 e che alle politiche del 2022 è stato l’unico del comprensorio dove il centrodestra non ha preso la maggioranza, peraltro nel momento di suo massimo fulgore. E se non è successo allora, potrà accadere l’8 e 9 giugno?

Anche in virtù di queste considerazioni, Fratelli d’Italia starebbe valutando il da farsi e si starebbe orientando a un’altra candidatura.

È dunque in questo sviluppo della situazione che viene a prendere quota il nome di Michele Pascarella, 64 anni, campano di origine, approdato da pochi mesi alla politica attiva con la nomina a commissario di Forza Italia di Cesena, il cui profilo non è distante da quello di un civico, in quanto mai iscritto ad alcun partito sino al recente approdo al partito fondato da Berlusconi.

Qualora l’esito alle urne non fosse favorevole, Forza Italia cesenate non avrebbe nulla da perdere da un’eventuale sconfitta e guadagnerebbe comunque un seggio in consiglio comunale. Se al contrario il centrodestra vincesse le elezioni, sarebbe un trionfo epocale.

D’altro canto il centrodestra continua ad avere piena fiducia di portare Lattuca al ballottaggio per poi giocarsela, ed è convinto di stare rispettando la tabella di marcia per la presentazione del candidato nonostante qualche ritardo (Rossi nel 2019 fu ufficializzato in febbraio) e che il lavoro della coalizione produrrà la scelta del miglior candidato.

Tuttavia al segretario Jacopo Morrone, che ha ascritto a merito della Lega il ballottaggio del 2019 ottenuto centrando la scelta come candidato di Andrea Rossi e ha auspicato un candidato aperto a più mondi, c’è chi in FdI chi avrebbe voluto replicare che se a Cesena la partita è ancora complessa, non può certo dipendere da chi in questi cinque anni non ha avuto consiglieri comunali, al contrario della Lega che ne conta quattro.