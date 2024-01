Centrodestra verso la fumata bianca. Candidato, allungo finale di Casali

Entro la settimana, probabilmente venerdì, il centrodestra dovrebbe annunciare il candidato sfidante di Enzo Lattuca alle comunali dell’8 e 9 giugno e nel testa a testa finale tra Marco Casali (FdI) e Michele Pascarella (FI) dovrebbe avere la meglio il primo, dopo che nel week-end Fratelli d’Italia, a cui spetta l’ultima parola sulla scelta, si è presa un supplemento di riflessione con Casali risalito nelle posizioni rispetto al commissario cittadino di Forza Italia.

Casali, ex capogruppo consiliare, ha più esperienza amministrativa, mentre l’ex dirigente di Commissariato Pascarella, pur da poco entrato in FI, ha un profilo più vicino a quello civico. Fratelli d’Italia ha la convinzione di poter vincere le comunali ed è pronta, insieme alla coalizione, a lanciare una campagna elettorale arrembante, con alcuni temi forti, a partire dalla critica all’operato sull’alluvione da parte del Comune e della Regione. In questi mesi è stato vagliato un ventaglio di candidati fra cui oltre ai due rimasti in competizione, ci sono i civici Andrea Sirotti Gaudenzi e Isabella Castagnoli, avvocato cesenate con trascorsi in FI, e altri ancora.

Intanto i civici di Cambiamo, che nel 2019 ebbero candidato sindaco Andrea Rossi appoggiato dal centrodestra, paiono allontanarsi sempre più dalla coalizione. "È partita - afferma il capogruppo Andrea Rossi - a destra come a sinistra, la girandola dei sondaggi elettorali. Secondo quello del Pd, Lattuca vincerà al primo turno, mentre i dati in possesso di Fratelli d’Italia danno per sicuro il ballottaggio. Noi siamo stati gli unici a parlare di temi che in oltre quattro anni di opposizione, abbiamo sempre rilanciato al di là delle analisi un po’ superficiali dell’onorevole Buonguerrieri che pure ha partecipato al nostro fianco sotto le insegne di Forza Italia all’ultima campagna elettorale senza ottenere alcun consigliere".

"Spiace che l’onorevole Buonguerrieri – prosegue il consigliere di Cambiamo Luigi Di Placido :– parli di ‘assenteismo’. Noi abbiamo altissime percentuali di presenza e abbiamo presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni ottenendo successi importanti. La sua dietrologia ("se ci fossimo stati noi all’opposizione") è una delle ragioni per cui Cambiamo ha espresso forti perplessità sull’alleanza con il centrodestra, convincendosi che forse una forza alternativa al Pd a Cesena vada costruita su altre basi culturali e, soprattutto, su altri valori".