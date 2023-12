Centrosinistra, campo largo: "Proponiamo a Lattuca un patto sull’ambiente"

Alleanza Verdi, Sinistra, Fondamenta, Possibile e Psi, che si presenteranno uniti alle comunali del 9 giugno 2024, sono pronti ad entrare in coalizione con Enzo Lattuca, ricandidato sindaco del centrosinistra (che ha già l’accordo in tasca con Azione, oltre a quello con gli attuali alleati Pri, Cesena 2024 e Popolari per Cesena).

Lo hanno incontrato, presentandogli la piattaforma per le comunali con proposte nelle corde del sindaco e del centrosinistra. "Le proposte – affermano le cinque forze politiche – rappresentano il frutto di mesi di lavoro e sono il perno del progetto con il quale parteciperemo insieme alle elezioni. Le proposte ambientali partono da un piano per la transizione ecologica sugli edifici pubblici per un minore consumo di acqua, il contenimento energetico, l’installazione di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo. Chiesti anche progetti per il contrasto alle isole di calore e per il raggiungimento del 15% di superficie comunale alberata".

Accanto agli interventi strutturali sono stati proposti progetti di contrasto alla povertà energetica, la realizzazione di un biodistretto cesenate e li un regolamento del verde urbano. Sulla mobilità viene chiesto il potenziamento di trasporti pubblici, rete di piste ciclabili, bike-sharing e car-sharing elettric e un bonus trasporti per le persone a basso reddito. Chiediamo anche il saldo zero di consumo di suolo, attraverso la riduzione totale della deroga delle superfici edificabili".

"Sui diritti – proseguono Alleanza Verdi e Sinistra, Fondamenta, Possibile e Psi – chiediamo l’iscrizione all’anagrafe dei figli delle coppie arcobaleno, e la realizzazione di un servizio telefonico di aiuto alle donne vittime di violenze. Altre richieste sono il salario minimo per chi lavora in appalto per il Comune, punteggi premiali per chi contrasta lo sfruttamento e l’accesso alle elezioni di quartiere per i fuorisede". Ulteriori interventi richiesti sono asilo e mensa vicino al nuovo ospedale, un progetto di valorizzazione della Rocca Malatestiana, con museo dedicato al medioevo cesenate e a Leonardo da Vinci".

"Attendiamo dal sindaco la condivisione di queste proposte – affermano Alleanza Verdi, Sinistra, Fondamenta, Possibile e Psi che ora attendono solo il sì pressoché certo di Lattuca – per lavorare insieme ad una Cesena sempre più casa accogliente".