Centrosinistra, lotta contro il tempo "Lista da allestire entro Pasqua"

di Andrea Alessandrini

La vigilia di Pasqua, sabato, è il termine di scadenza perentorio ed è scattata una autentica corsa contro il tempo per allestire la lista di centrosinistra alle elezioni amministrative di Sarsina, che si terranno il 14 e 15 maggio. L’urgenza e la convenienza politica di dover far fronte al grave stallo che sta mettendo a rischio la partecipazione del centrosinistra alle comunali – sarebbe la prima volta delle comunali a lista unica nel paese plautino in tempi democratici– è emersa in una assemblea al circolo culturale di Sarsina a cui hanno preso parte una trentina di aderenti al Partito Democratico sarsinate e cesenate e di area affine, fra cui i consiglieri regionali Massimo Bulbi e Lia Montalti e il segretario di federazione Nicola Dellapasqua, inviati speciali per incitare i dem sarsinati a fare a tutti i costi la lista. In caso contrario lo smacco sarebbe serio per tutti gli anni della prossima legislatura, e per l’intero Pd cesenate. Una iattura da scongiurare, senza se e senza ma.

"L’incontro è stato utile – dichiara Francesco Romagnoli, 26 anni, contendente nel 2018 di Enrico Cangini, eletto sindaco, candidato per la lista civica di centrosinistra "Sì Amo Sarsina" e capogruppo consiliare –: sono emerse difficoltà ma anche le intenzioni positive di fare il possibile per mettere in piedi la lista. Ci daremo da fare di qui a sabato, in questi pochi giorni, per trovare persone che si candidino e identificare un candidato. Speriamo di farcela". Romagnoli, figlio di Loris, compianto coordinatore del Centro per la Pace e presidente dell’Arci cesenate, potrebbe essere di nuovo candidato sindaco. "Lavoro come insegnante anche se non ancora di ruolo al liceo Morgagni di Forlì – spiega – e il lavoro con gli spostamenti mi impegnano molto. Cinque anni fa ero studente, ed era diverso. Tuttavia sul candidato sindaco, una volta trovato chi va in lista, si trova la quadra". Giovanni Sanpaoli è il segretario del Pd sarsinate. "Ho 74 anni, ho fatto politica fino ad oggi dal ’70 e ora mi dedico di più all’associazionismo. La situazione non è facile, speriamo di poterne uscire bene".

La lista potrebbe anche essere mignon con soli quattro candidati, se non riuscisse ad arrivare a otto. Il Pd e il centrosinistra stanno ragionando nell’ottica di dover limitare i danni e dando percerto che Enrico Cangini del centrodestra venga rieletto, e pure con abbondante scarto elettorale, ma anche consapevoli di dover lavorare in questa legislatura per il dopo Cangini nel 2028. Ma restano solo 72 ore e Pasqua fa un po’ paura.