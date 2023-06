Centrotrenta foto dal fango Omaggio ai ’burdèl de paciug’ "Ci sono i loro volti sorridenti"

di Elide Giordani

Seicento copie in meno di due giorni. Pubblicato sull’onda emotiva ancora alta dell’alluvione che si è portata via tante vite, ha sommerso le case, inghiottito i ricordi, minato le attività economiche, prostrato le aziende agricole, squassato le strade, il volume "Nel fango. L’alluvione del 2023. I burdèl int è paciug", vola più di quanto abbiano mai fatto i titoli di maggior successo della casa editrice Il Ponte Vecchio. Mai nulla di simile nei suoi trent’anni di storia. Mai del resto avrebbe immaginato che il Savio potesse inghiottire, come è successo per molte altre abitazioni del prostrato Campino, la quasi totalità della propria storia. Con un colpo di reni degno di un lottatore, Marzio Casalini, che oggi è a capo della casa editrice fondata dal padre Roberto, peraltro ancora una colonna dell’attività, sull’alluvione ha piantato la palafitta di un riscatto che resterà memorabile come i danni provocati dal Savio.

Il volume, un istant book da 150 pagine e 130 foto in un incisivo bianco e nero, verrà presentato domani alle 17 al Palazzo del Ridotto. Ci saranno il sindaco Lattuca, il fotografo Gianmaria Zanotti, autore di metà delle foto (il restante cinquanta per cento è il frutto dell’occhio dei tanti che hanno immortalato le scene, si spera irripetibili, di un disastro), gli autori dei testi (Roberto Casalini, Paolo Turroni, Elisa Venturi). Si tratta peraltro di una testimonianza visiva, linguaggio che più espressivo non si può, che diventerà storia, e che farà da spartiacque nella vita personale di tanti cesenati. E non solo di loro, ma anche delle centinaia di volontari, per la maggioranza giovani, che sono arrivati da diverse parti d’Italia per dare una mano a ricacciare il fango.

"Quei giovani - dice Roberto Casalini - che i vecchi grifagni dicevano privi di valori, figli dell’età dei consumi, chiusi nel loro individualismo, sono stati capaci di un nuovo inatteso umanesimo. Ancora una volta come già a Firenze nel 1966. Nel libro ci sono i loro volti sorridenti". "Vendendo quello che accadeva intorno a noi - afferma ancora il fondatore de Il Ponte Vecchio - quasi non mi importava di quello che era accaduto. Il libro è dedicato a loro, per volontà immediatamente espressa da mio figlio Marzio. Una decisione del tutto coerente con la nostra voglia di resistere. Continueremo a stamparlo finché ce lo chiederanno". "C’è una bellezza anche nella ricostruzione. Ora stiamo andando come dei treni pazzi" dice Casalini. E via a rotta di collo a ristampare una sessantina di titoli che compongono la parte più consistente del catalogo de Il Ponte Vecchio. Tra le immagini del volume c’è l’acqua minacciosa che precipita a valle e invaderà il centro di Cesena, il livello che sale e pareggia cose e case, i residenti che guardano impotenti gli argini violati, i salvataggi di chi non ce la fa a superare da solo il gran mare che si forma sotto al livello del fiume, i gommoni dove prima circolavano le auto, e poi loro: i volontari nel fango. Spalano, portano fuori mobili ed elettrodomestici ormai inservibili, usano gli scoponi per accompagnare la fanghiglia che segue al reflusso dell’acqua, sorridono, non si fermano né si arrendono.