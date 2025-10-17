’C’era una volta’ alla Fiera tra francobolli e monete

Appuntamento da non perdere per i collezionisti e gli appassionati di francobolli e monete. Domani e domenica “C’era una volta”, la mostra mercato mensile dedicata all’antiquariato e al modernariato nei padiglioni di Cesena Fiera, torneranno ad ospitare lo speciale salone incentrato sulla filatelia e sulla numismatica, con circa 35 espositori. Sarà presente anche il Circolo Filatelico - Numismatico “Ennio Giunchi” di Cesena, che collabora per la prima volta con la manifestazione, e che con i suoi esperti offrirà un servizio di valutazione gratuita di monete e francobolli. A rendere speciale questa edizione anche la mostra “Le radio comunicazioni in Romagna durante la II Guerra Mondiale”. Grazie ai pezzi esposti sarà offerto ai visitatori uno spaccato relativo alle tecnologie che gli eserciti presenti sul territorio utilizzavano per comunicare oltre le linee nemiche. Per la prima volta a Cesena saranno esposti apparecchi radio della Wehrmacht, oltre che altri oggetti sia americani, sia italiani. Nel padiglione centrale ci sarà il mercato di “C’era una volta” con un ventaglio di proposte, dai mobili d’epoca agli oggetti di antiquariato e modernariato, dai complementi d’arredo in stile industriale all’abbigliamento e agli accessori vintage.