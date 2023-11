"C’erano contrasti tra babbo e figlio"

"Un episodio gravissimo che ha colpito tutti a Longiano – ha detto il sindaco di Longiano Mattia Casali, riferendosi alla furibonda lite tra padre e figlio, culminata con l’accoltellamento del ragazzo -, esprimiamo solidarietà nei confronti del giovane e cercheremo in ogni modo di essere vicini alla famiglia". "Si tratta di una famiglia con problemi economici e poco inserita in paese – ha detto il parroco di Crocetta, don Alessandro Nava – so che c’erano dei contrasti tra padre e figlio, e alcuni giorni fa, mi hanno detto che hanno visto il ragazzo dormire in macchina davanti alla chiesa".