Cerbone, una stagione vissuta col turbo

Andrea Cerbone, cesenate, 17 anni, studente della quarta classe dell’Istituto tecnico Marie Curie di Savignano, nel mondo del kart da quando aveva 6 anni, e da circa 2 anni a livello agonistico sui kart 125 monomarcia, si è laureato campione nella categoria junior al GP7 di Latina, ultimo appuntamento stagionale del campionato nazionale Kzr Championship, massima espressione in Italia del rental karting con kart Rotax 2T da 125cc monomarcia. Il giovane cesenate, ha un ricco palmarès che lo vede vice-campione nazionale Rotax Junior, a soli 9 punti di ritardo dal vincitore; vincitore di 8 vittorie di manche sulle 21 disputate; 15 podi di manche sulle 21 disputate; una tripletta (tre gare vinte nello stesso round) al GP6 di Cremona; 3 vittorie di manifestazione (GP1 Ortona, GP6 Cremona, GP7 Latina) sui 7 GP stagionali; 6 podi di manifestazione sui 7 GP stagionali.

"Da quando ho memoria - dice Cerbone -, c’è sempre stata una sola cosa a muovere il mio mondo: la velocità. È una passione strana, inspiegabile. Nessuno in famiglia corre, non è una cosa tramandata, eppure le auto e le corse sono come una parte di me da sempre. Questo 2025 è stato l’anno in cui tutto è esploso. Sono diventato vice-campione nazionale del Kzr Championship. Solo io so cosa si prova quando abbasso la visiera. È come se il mondo intero sparisse. Sento solo il suono del motore, l’aderenza delle gomme sull’asfalto... È lì, in quel rumore, in quella concentrazione assoluta, che mi sento me stesso in tutto e per tutto. Questa stagione di Kzr è stata qualcosa di fantastico. Era solo la mia seconda stagione, ma mi sono ritrovato subito a lottare per il campionato. Inoltre ho stretto rapporti di amicizia con gli altri piloti del campionato. A settembre ho avuto anche la fortuna di partecipare al Trofeo Appennino Bolognese con un go-kart ’professionistico’ di categoria Ok N. Ed è stata un’emozione indescrivibile: ho vinto la gara. Questo lo devo al team E-Power e, in particolare, ad Alessio Del Biondo, che ha creduto nella mia passione".

Raffaella Candoli