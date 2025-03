’Cerca il tuo sasso portafortuna’ a Gambettola

Più di 300 sassi dipinti a mano da uomini, donne e bambini di Gambettola saranno seminati venerdì sera per le strade del paese e sabato mattina i gambettolesi potranno andare alla ricerca dei "Sassi per un sorriso" raccoglierli e portarseli a casa. Inoltre l’invito è di scattare ad ogni sasso trovato una foto fronte e retro e poi di postarle sul gruppo Facebook ’Un sasso per un sorriso’ ed anche su ’Sei di Gambettola se’, così chi ha dipinto il sasso saprà che è stato trovato. E’ la manifestazione "Cerca il tuo sasso portafortuna" organizzata a Gambettola da Idea Coop, Centro Sociale Ravaldini e la collaborazione del Gruppo Famiglie Parrocchiale. Tutto è iniziato all’inizio di febbraio con il lancio della iniziativa e l’invito a partecipare, poi il primo laboratorio aperto a tutti per colorare e dipingere i sassi. E’ stato subito un successo di partecipazione e di seguito sono stati fatti altri due laboratori pubblici.

"Ormai siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura che ci ha permesso di conoscere tantissime persone fantastiche – spiega Barbara Salotti – volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a rendere questo evento ’virale’ perché tutti hanno partecipato con lo spirito giusto, cioè quello di regalare un sorriso".

Vincenzo D’Altri