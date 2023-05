Cercal, corsi al femminile per competenze digitali

A San Mauro Pascoli sono partiti nuovi corsi gratuiti promossi dal Cercal, la scuola internazionale di calzature, in partnership con Aeca (Associazione Emiliana Centri Autonomi) per sviluppare e approfondire le competenze digitali. Sono rivolti a donne non occupate o occupate, residenti o domiciliate in Emilia Romagna. Cinque le aree di proposta formativa: alfabetizzazione su informazione e dati; comunicazione e collaborazione; creazione di contenuti digitali; sicurezza; risoluzione di problemi. Ogni corso propone un percorso di apprendimento che parte dal livello base per approdare a quello avanzato. La durata parte da un minimo di 16 ore ad un massimo di 32, con frequenza in presenza presso la scuola del Cercal a San Mauro . L’obiettivo dei corsi è sviluppare e consolidare competenze tecnologiche, anche per migliorare la propria occupabilità. Il via è previsto a fine maggio con il raggiungimento di un minimo di 6 persone.

Al termine è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. I corsi sono cofinanziati dal Fondo sociale europeo e dalla Regione. Sono una grande opportunità per tutte coloro che desiderano acquisire o approfondire le proprie conoscenze informatiche. La partecipazione ai corsi è gratuita.

e.p.