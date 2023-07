Cercal, Corsi Gratuiti di Progettazione Digitale per Calzature e Moda

Impossibile progettare una scarpa o ideare una collezione se non si hanno competenze digitali. A questo rispondono quattro corsi gratuiti promossi dal Cercal, la scuola internazionale delle calzature di San Mauro Pascoli, approvati dalla Regione Emilia-Romagna. "Il fashion digitale e sostenibile", questo il fil rouge che unisce le proposte formative pensate per le aree di progettazione e produzione nelle aziende di calzature e moda. Si parte con quattro proposte: Progettazione grafico digitale (32 ore), Corso dedicato ai principali software grafici; Progettazione grafico digitale (48 ore), corso finalizzato a sviluppare competenze sulla modellazione 3D; Progettazione grafico digitale delle collezioni (32 ore), corso dedicato al disegno e allo sviluppo di collezioni anche con il supporto di strumenti informatici; Progettazione tecnica e digitale di calzature (64 ore), corso specialistico sulla modelleria della calzatura, con rilascio di scheda capacità e conoscenza riferita alla qualifica regionale di Modellista calzaturiero. I corsi sono gratuiti, prendono il via nei prossimi giorni e sono aperti a residenti o domiciliati nella Regione Emilia Romagna. È possibile iscriversi e partecipare a più attività formative, componendo diversi corsi per definire un proprio percorso personalizzato. La formazione sarà in presenza presso la scuola del Cercal a San Mauro Pascoli per l’attività laboratoriale, oppure in videoconferenza per le lezioni teoriche. Info. https:www.cercal.orgfashion-sostenibile-e-digitale

Ermanno Pasolini