Cercal, partono nuovi corsi gratuiti digitali

Nuovi corsi gratuiti promossi dal Cercal, la scuola internazionale di moda e calzature di San Mauro Pascoli, in partnership con Aeca (Associazione Emiliana Centri Autonomi), per sviluppare e approfondire le competenze digitali. Alcuni corsi sono rivolti a persone non occupate residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, altri invece sono rivolti a donne non occupate o occupate, residenti o domiciliate in Emilia Romagna.

Cinque sono le aree della proposta formativa: alfabetizzazione su informazione e dati; comunicazione e collaborazione; creazione di contenuti digitali; sicurezza; risoluzione di problemi. Ogni corso propone un percorso di apprendimento che parte dal livello base per approdare a quello avanzato. La durata parte da un minimo di 16 ore a un massimo di 32, con frequenza in presenza presso la scuola del Cercal a San Mauro Pascoli.

L’obiettivo dei corsi è sviluppare e consolidare competenze tecnologiche, anche per migliorare la propria occupabilità. Il via è previsto in aprile con il raggiungimento di un minimo di 6 persone. Al termine dei percorsi è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. I corsi fanno parte delle operazioni che riguardano ’Competenze digitali per l’occupabilità’ e ’Donne Digitali DigComp 2.2’, e sono una grande opportunità per tutti coloro che desiderano acquisire o approfondire le loro conoscenze informatiche. Le operazioni sono state approvate e sono cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dalla Regione Emilia Romagna.

La partecipazione ai corsi è gratuita. Per informazioni contattare Antonietta Romano ([email protected] e 0541 932965 – solo whatsapp 375 6571280), Monia Lomonico ([email protected] e 0541 932965 – cell. e whatsapp 336 6570280).

Ermanno Pasolini