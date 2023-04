Cercasi anti-Lattuca disperatamente

Il primo è l’obiettiva difficoltà per tutti i partiti (non solo per il centrodestra) di trovare persone di valore disponibili a spendersi nell’amminstrazione pubblica. E’ un problema che mi fa venire in mente quello che si diceva negli anni 80 a proposito dei socialisti, nel momento del loro massimo successo politico: "Hanno più poltrone che... sederi".

Il secondo motivo di difficoltà ad individuare un candidato sindaco di peso viene dal gioco degli interessi individuali, sempre presenti a destra come a sinistra. Talvolta viene da pensare che più che rischiare in una campagna elettorale per il municipio (che si può anche perdere) per taluni sia preferibile manovrare sottotraccia per accaparrarsi un comodo e remuneratissimo seggio in consiglio regionale.

In questo scenario tocca al partito ormai diventato trainante nell’alleanza di centrodestra, cioè Fratelli d’Italia, prendere in mano il pallino. L’era dei candidati della società civile è ormai al tramonto e FdI per primo ha rivendicato a livello nazionale il ruolo dei politici di professione scelti dai cittadini. Se il partito di Giorgia Meloni in sede locale indicasse al più presto un candidato sindaco con i suoi colori, sarebbe finalmente un elemento di chiarezza, prima di tutto nei confronti degli elettori.

Emanuele Chesi