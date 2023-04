Cercasi anti-Lattuca disperatamente

Emanuele Chesi

Sei mesi fa, ad urne chiuse e centrodestra trionfante, Romano Colozzi lanciò l’ennesimo appello a fare presto. "Il centrodestra scelga per tempo un candidato sindaco da contrapporre a Lattuca, il Pd si può battere". Parole sensate da uno che di politica se ne intende, dopo aver lavorato anni ed anni a fianco di Roberto Formigoni in Lombardia. Perché se i voti ormai ci sono, all’attuale opposizione serve un volto credibile da presentare per tempo ai cittadini. Le soluzioni dell’ultim’ora hanno fatto il loro tempo. Ma ci sono due elementi che ostacolano un progetto di alternativa efficace.