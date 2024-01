Cercasi apprendista nell’edilizia

La ditta Moretti Tino Costruzioni, operative nel movimento terra, lavori edili e stradali, opere fluviali, con sede a Balze di Verghereto ha emesso un avviso pubblico per offerta di lavoro, al fine di poter ampliare il proprio organico.

In particolare, la ditta è alla ricerca di una figura da inserire in azienda come apprendista oppure operaio specializzato preferibilmente con patente di guida categoria C.

Le persone interessate o desiderose di avere ultieriori dettagli riguardo questa offerta di lavoro possono contattare l’azienda al numero 338/8198349. In alternativa, possono contattare la ditta via mail scrivendo a morettitino@libero.it per avere maggiori informazioni.