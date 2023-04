Cercasi candidati per portierato e accoglienza

L’azienda C.S. Servizi srls cerca addetti a servizi di portierato e accoglienza, preferibilmente con esperienza, per aziende clienti

nella zona di Cesena. Indispensabile essere automuniti. Preferibile conoscenza base della lingua inglese, corsi antincendio e primo soccorso, informatica di base. Richiesta buona predisposizione al contatto con il pubblico. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre un contratto a chiamata.

L’offerta è valida fino al 10 aprile.

Officina meccanica di Cesena cerca operaioa addetto all’autoriparazione, preferibilmente con

esperienza. Si valutano anche candidatie senza esperienza ma in età da apprendistato.

Richiesta patente B e preferibile possesso di auto. Il presente annuncio è rivolto a candidati

ambosessi. Per candidarsi dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante

’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.