"Cerchiamo una banca che apra ad Alfero"

L’ex sindaco Romano Giovannetti interviene sulla annunciata chiusura della filiale di Banca Intesa SanPaolo ad Alfero di Verghereto. E cosi prende computer e tastiera e dice la sua contro la cessazione ad ottobre 2024 dell’unico sportello bancario in attività in quella frazione che, coi suoi dintorni, supera 1.000

abitanti e d’estate molti di più. Giovannetti, già sindaco di Verghereto dal 1995 al 1999, e direttore di quella filiale bancaria per più di 30 anni, nella sua lettera, in cui esprime grande rammarico per la chiusura, sottolinea che è già pronto e deciso a esaminare tutte le possibilità per

trovare un altro Istituto Bancario, disponibile ad aprire una propria filiale nel paese di Alfero. Esordisce così Giovannetti: "Purtroppo per il nostro paese arriva ancora una cattiva notizia. Il 24 ottobre di quest’anno chiude la banca locale.

Banca Intesa SanPaolo ha comunicato, tramite la direzione Emilia Romagna-Marche, l’accorpamento della filiale di Alfero a quella di San Piero in Bagno".

Prosegue poi l’ex primo cittadino Romano

Giovannetti: "Sono alquanto mortificato. Sessantanni fa con l’aiuto della Pro Loco e la cittadinanza di Alfero, riuscimmo ad avere dalla Cassa dei Risparmi di Forlì (ora Banca Intesa) l’apertura di uno sportello bancario ad Alfero. Ho diretto la filiale per oltre 30 anni, per alcuni da solo, poi in seguito al continuo aumento di lavoro, mi fu assegnato altro dipendente, successivamente altri due, raggiungendo il numero di 4". Dice poi a conclusione Giovannetti: "Non comprendo questa improvvisa chiusura.

Se è dovuta ad una diminuzione di lavoro per uso di strumenti tecnologici

o altro, l’azienda poteva diminuire il personale da 4 a 3 o a 2, ma non chiudere. Qualcuno mi potrà accusare di scorrettezza verso l’azienda con la quale ho lavorato con successo per oltre 32 anni, ma per il bene del mio paese, assicuro la cittadinanza di Alfero che userò tutti i miei mezzi disponibili, al fine di trovare altro istituto bancario

che apra uno sportello ad Alfero".

gi.mo.