Cerimonia a San Mauro Pascoli. Nominati i nuovi accademici

L’Accademia Pascoliana ha inaugurato a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli il 42° anno accademico. Dopo i saluti della sindaca Luciana Garbuglia e della presidente dell’Accademia Pascoliana Daniela Baroncini, sono stati presentati due volumi. Il primo è "Giovanni Pascoli. Viaggio in Italia" a cura di Rosita Boschetti direttrice del Museo di Casa Pascoli e di Gianfranco Miro Gori scrittore ed esperto di cinema. Il secondo è "Sondaggi su Pascoli: per ricordare Andrea Battistini" a cura della presidente Daniela Baroncini. L’introduzione è stata fatta da Ennio Grassi e il tutto coordinato da Serena Zavalloni.

Ha detto la sindaca Luciana Garbuglia: "L’Accademia Pascoliana è una grande eccellenza per San Mauro Pascoli. La sede ora è presso il Centro di Documentazione Pascoliana. Abbiamo partecipato al concorso nazionale come capitale del libro. Non ce l’abbiamo fatta, con l’amaro in bocca ma siamo sportivi e andiamo avanti. Peccato perché con quei 500mila euro avremmo potuto fare tante altre grandi cose. Abbiamo incrementato la nostra collaborazione con Barga dove è sepolto Giovanni Pascoli e il 6 aprile il nostro comune si gemellerà con Barga". Ha continuato la presidente Daniela Baroncini: "Ringrazio la sindaca Luciana Garbuglia per il sostegno che ci ha dato in tutti questi anni con una moltitudine di iniziative". Poi c’è stata la commemorazione dell’accademica Anna Maria Tognacci, medico di famiglia, scomparsa nei giorni scorsi.

E’ seguita la nomina dei nuovi accademici: Marcello Tosi, Roberto Garattoni, Maria Teresa Pazzaglia, Ermanno Pasolini, Stefano Pasquini e Pier Guido Raggini (reintegro in carica). Ora gli accademici della Pascoliana sono 185.