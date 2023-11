Certificati e servizi digitali negli uffici postali

C’è posta per le Poste. Arrivano infatti novità positive nei servizi al pubblico anche per quelle della nostra vallata. Il progetto "Polis- Casa dei Servizi Digitali" di Poste Italiane sale infatti anche lungo la Valle del Savio. Sottolinea, a proposito, Francesco Gentile, direttore provinciale di Poste Italiane: "Il progetto ha come obiettivo quello di contribuire ad evitare lo spopolamento dei territori interni, puntando su una maggiore qualità dei servizi offerti alla popolazione. Col progetto ‘Polis’ si prevede, altresì, di colmare il divario tecnologico nelle piccole realtà, mettendo in evidenza al contempo il fattore socialità che contraddistingue da sempre gli uffici postali. Ma ‘Polis’ è un progetto che guarda anche la parte strutturale degli uffici, proprio per accogliere questi nuovi servizi. Verghereto è il primo ufficio postale della Valle del Savio dove sono stati già effettuati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi interni, attraverso la realizzazione anche di uno sportello relazione ribassato ed un ambiente più luminoso".

Oltre a Verghereto, gli uffici postali del comprensorio Cesenate interessati dal progetto ‘Polis’ sono 11: Borghi, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Mercato Saraceno, S.Mauro Pascoli, S.Piero in Bagno, Gatteo a Mare, Sàrsina, Montiano, Sogliano al Rubicone. "Polis", presentato a Roma nel gennaio scorso, è un progetto di 1,12 miliardi di euro, finanziato con 800 milioni di euro attraverso il piano complementare del Pnrr e per il resto dalla stessa azienda. Tornando alla Valle del Savio, Gentile così prosegue: "Grazie ad una strategia inclusiva pensata da Poste Italiane per fornire servizi sempre più evoluti, 26 uffici postali del territorio provinciale Forlì-Cesena, tra cui quelli di Sarsina, San Piero in Bagno, Verghereto, Mercato Saraceno, saranno trasformati in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Questo andrà sicuramente a semplificare e migliorare la qualità della vita di migliaia di cittadini della Valle del Savio, che spesso percorrono grandi distanze per richiedere un semplice certificato. Negli Uffici Postali ‘Polis’, sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "Obis M" che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico". Non appena saranno attivi, invece, si potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta di identità elettronica (da febbraio), il passaporto (da dicembre), il codice fiscale per i neonati, servizi di volontaria giurisdizione e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

Gilberto Mosconi