Cervantes a Cesena attraverso le voci del liceo Ilaria Alpi

La splendida cornice del Chiostro di San Francesco di Cesena, il 13 giugno scorso, è diventata lo scenario per lo spettacolo "Nada es lo que parece", frutto di un progetto PCTO del Liceo Linguistico Ilaria Alpi collegato al mondo professionale delle arti scenicheteatrali che ha visto protagonisti 22 allievi dell’istituto.

Il gruppo, specializzato in teatro in lingua spagnola, ha portato in scena l’adattamento di due pièce corte del repertorio classico spagnolo: "La tierra de Jauja" (Il paese della cuccagna) di Lope de Rueda e "El retablo de las maravillas" (Il teatrino delle meraviglie) di Miguel de Cervantes. Una rappresentazione al contempo antica e moderna, che vede protagonista il potere dell’apparenza come arma per approfittare dell’ingenuità della gente.

Gli attori e le attrici del Liceo, diretti dal prof. Pedro Sáez Ortega in collaborazione con la Asociación Melpómene Teatro di Madrid, e con la supervisione delle professoresse Bocci Veronica e Maisto Diana, hanno lavorato da novembre a giugno per riuscire a portare a termine il progetto, rivelatosi un’esperienza didattica e linguistica importante, ma soprattutto un’occasione di socializzazione e di crescita personale.

Entusiasta il pubblico presente, che con il calore dei suoi applausi ha gratificato gli sforzi realizzati dal gruppo nella realizzazione di uno spettacolo divertente e brillante.

"Il Liceo Alpi ringrazia sentitamente il Comune di Cesena, in particolare il Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura, per aver messo a disposizione delle scuole del territorio un luogo di straordinaria bellezza quale è il Chiostro di San Francesco".