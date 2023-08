Cervo nobile, iscrizioni al via per il censimento

di Gilberto Mosconi

’Bramito’, che passione! Sono state aperte l’1 agosto le iscrizioni per la partecipazione al censimento del cervo nobile (Elaphus), il maestoso, stupendo, ungulato che fa la parte del ’re’ del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un censimento, quello col metodo ’al bramito’, il potente richiamo di amore del cervo maschio per conquistare le femmine, è stato recepito dall’area protetta del Parco Nazionale nel 2007. Ad esso, da alcuni anni, viene abbinato anche quello riguardante il lupo appenninico.

Il precedente censimento ha stimato una presenza stanziale nel territorio del Parco di oltre 2.000 esemplari di cervo, e di oltre 50 lupi. Le iscrizioni sono aperte non solo a studiosi e professionisti, ma anche a semplici appassionati dell’ambiente naturale. Si chiuderanno il 6 settembre per permettere la più perfetta organizzazione dell’evento di gestione faunistica partecipata, la cosiddetta ’citizen science’, in programma dal 21 al 23 settembre.

"Il censimento sarà effettuato, come negli anni scorsi, col metodo ’al bramito’, che prende il nome dal caratteristico potente verso di monito per gli altri cervi maschi, di richiamo e seduzione per le femmine, durante il periodo riproduttivo", spiegano gli addetti del Parco. Un periodo, che madre natura ha messo in calendario da circa metà settembre a circa metà ottobre, quando i cervi maschi dominanti formano il loro harem. Quel metodo di monitoraggio si basa sulla disponibilità di un numero notevole di punti di rilevazione e sulla triangolazione della registrazione delle direzioni di provenienza del suono, il bramito del cervo maschio. Aggiungono dall’Ente Parco: "I suggestivi versi del bramito riecheggiano nella foresta durante tutto il giorno, ma vedranno i picchi più forti nella nottata. Sarà quindi nell’oscurità che circa 700 persone, in almeno 300 punti di rilevazione, suddivise in cellule di due operatori, prenderanno posto, in silenzio, in ogni angolo della foresta. Ne annoteranno per tre ore il numero, la distanza e la direzione, in quanto l’obiettivo è quello di contare con precisione i maschi adulti, per determinare poi, con un algoritmo, il numero totale di cervi e la loro distribuzione".

Nelle serate del censimento al bramito del cervo, verrà effettuato anche il monitoraggio del lupo appenninico con la tecnica del ’wolf-howling’ (registrazione ululati dei branchi), col coordinamento del reparto Carabinieri Parco. Sottolinea il presidente del Parco, Luca Santini: "Si tratta di un programma, che permette di vivere luoghi di immensa bellezza e contribuisce a diffondere l’ utilitarismo della cultura ambientale nella cittadinanza". (Info.: 337-1482463).